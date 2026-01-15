Moçambique com novo aviso vermelho de chuvas muito fortes até sexta-feira

No aviso, o Inam prevê "a continuação da ocorrência de chuvas fortes (mais de 50 milímetros em 24 horas), localmente muito fortes (acima de 100 milímetros em 24 horas), acompanhadas por vezes de trovoadas severas", além de ventos fortes, pelo menos até às 24:00 de 16 de janeiro.

O alerta lançado hoje envolve vários distritos das províncias de Manica e Sofala, centro do país, e de Inhambane, Gaza e Maputo, no sul, com o Inam a recomendar à população "medidas de precaução e segurança face às chuvas, trovoadas e vento forte".

Em Maputo, as autoridades já admitem tratar-se de pior época chuvosa (outubro a abril) dos últimos anos, com inundações generalizadas, afetando sobretudo os bairros periféricos, face à subida das águas, devido às chuvas intensas e quase ininterruptas desde dezembro, e ao elevado volume de descarga de barragens, incluindo dos países vizinhos.

As autoridades moçambicanas ordenaram hoje a retirada de pessoas de algumas zonas baixas nas províncias de Gaza e Maputo, devido ao risco de inundações na sequência das chuvas fortes previstas para os próximos dias.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) refere que tomou a decisão de ordenar a retirada de pessoas devido à previsão de ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas nos próximos dias, prevendo-se "impacto significativo" nas províncias de Manica, Tete e Sofala, Inhambane, Gaza, cidade e província de Maputo.

Na quarta-feira, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique estimou que pelo menos 400 mil pessoas estão em risco de serem retiradas compulsivamente das suas zonas de residência, devido ao risco de inundações na província de Gaza.

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, manifestou entretanto solidariedade com as populações afetadas pelas chuvas intensas, que estão a causar inundações e perdas de vidas em algumas províncias do país, e reconheceu danos materiais significativos.

Em todo o país, desde o início da época chuvosa, em outubro, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, já morreram pelo menos 94 pessoas, devido às fortes chuvas, situação que se agravou sobretudo desde o final de dezembro.