Moçambique. Conselho Constitucional vai proclamar resultados na segunda-feira

O anúncio marca a conclusão do processo eleitoral do escrutínio de 9 de outubro, cujos resultados provisórios foram anunciados no dia 24 de outubro pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), dando a vitória à Frelimo e a Daniel Chapo.O período pós-eleitoral em Moçambique tem sido marcado por manifestações violentas convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que não reconheceu os resultados eleitorais.

Nestas manifestações morreram pelo menos 130 pessoas, em protestos marcados por confrontos com a polícia. Houve ainda registo de pelo menos 2.000 feridos e 3.636 detidos até ao dia 15 de dezembro.







A validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional não é passível de recurso.







Na semana passada, Venâncio Mondlane avisava que se houver "verdade eleitoral", haverá paz. "Se tivermos mentira eleitoral, vamos levar o país a cair para o caos", acrescentou.







Disse ainda que as "palavras que vão sair da boca" da juíza presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, vão "determinar se o país vai para a tranquilidade ou para o precipício".