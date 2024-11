Moçambique. Governo português considera que eleições devem refletir a decisão dos eleitores

Inês Domingos considera que a União Europeia deve desenvolver esforços para preservar a estabiilidade e a paz em Moçambique.Inês Domingos diz que Portugal não concorda com a proposta do chefe da diplomacia europeia de cortar o diálogo com Israel.A secretária de Estado dos Assuntos Europeus considera que é importante preservar o diálogo num momento de mudanças nas instituições europeias.A secretária de Estados dos Assuntos Europeus defende a decisão do conselho que determina que os países que fornecem armas à Ucrânia é que devem decidir que tipo de autorização pode Kiev fazer com essas armas.Em Bruxelas, na reunião de Negócios Estrangeiros, Inês Domingos considerou ainda que Portugal apoia todos os esforços que forem feitos para um projeto de paz duradouro na Ucrânia.