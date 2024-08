Moçambique. Órgão eleitoral com défice de 183 ME

"Já dissemos que estamos com défice orçamental, mas o que é certo é que estamos a trabalhar e a preparar tudo o que é necessário para que, assim que o dinheiro aparecer, realizarmos as nossas atividades. Portanto, tudo o que é possível ser feito sem o dinheiro, estamos a fazer", disse o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, à margem de uma mesa-redonda sobre integridade dos processos eleitorais e confiança nas instituições eleitorais, que decorre em Maputo.

Reagindo a essa informação, o porta-voz do Conselho de Ministros afastou o receio de perturbação do processo eleitoral devido ao défice orçamental, assegurando que a operação não está ameaçada.

"Sempre tivemos estes receios nestes pleitos anteriores, mas sempre conseguimos resolver no final do dia, nunca falhamos. Todo o esforço vai ser feito para que também este ano não falhe", afirmou Filimão Suaze, em conferência de imprensa no final da sessão semanal do executivo moçambicano.

O Governo, prosseguiu o responsável, vai assegurar os meios necessários para a viabilização do sufrágio universal em outubro.

"Vamos acompanhar e intervir sempre naquilo que for matéria da nossa intervenção", sublinhou o porta-voz do Conselho de Ministros.

Moçambique realiza em 09 de outubro as eleições presidenciais, que vão decorrer em simultâneo com as legislativas e dos governadores.