Moçambique. População em fuga após chegada de alegados terroristas a Muidumbe

Os insurgentes apareceram na quarta-feira em massa na aldeia, a cerca de 20 quilómetros da sede distrital de Muidumbe, o que levou a população a iniciar a fuga.

"Eram muitos. Invadiram a aldeia e todos começámos a fugir", descreveu uma fonte da comunidade.

Não há relatos de mortes, mas a presença dos insurgentes é vista pela comunidade como o passo anterior a um possível ataque, daí a fuga: "Estão a atacar quase todas as semanas a localidade de Miangalewa, mostrando que ainda são capazes de matar-nos, e por isso saímos."

Além de Litapata, residentes de Namacande (sede de Muidumbe) começaram a abandonar a localidade receando um ataque, dada a proximidade.

"Namacande também, as pessoas estão a sair", relatou outra fonte local.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reivindicados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio deste ano, na sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de rebeldes a saquearem a vila, causando vários mortos, e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.