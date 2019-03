Moçambique. Trinta portugueses desaparecidos na Beira

Inês Geraldo - RTP20 Mar, 2019, 18:28 / atualizado em 20 Mar, 2019, 19:58 | Mundo





"Há ainda portugueses que não estão localizados: temos na embaixada 30 pedidos de localização", declarou o secretário de Estado, poucas horas depois de ter chegado a Maputo, indo mais tarde para a cidade da Beira.Existem 30 pedidos de localização e já foram feitos contactos na comunidade portuguesa para tentar localizar quem está dado como desaparecido.José Luís Carneiro vai juntar-se à comunidade portuguesa na Beira para perceber o verdadeiro nível de estragos e que esforços pode o Estado português mobilizar. A destruição de empresas e habitações é o principal problema.





Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros falou também sobre a situação dos 30 portugueses desaparecidos na Beira, dizendo que ainda não existe registo de vítimas: "Há pedidos de localização de pessoas. Amanhã, o secretário [de Estado] terá uma reunião com a comunidade portuguesa e inteirar-se-á no terreno quem são os portugueses que faltam e quais são os estragos".





Augusto Santos Silva anunciou também as equipas que vão ser enviadas para Moçambique, sendo que um avião C-130 da Força Aérea parte nas próximas horas para dar apoio à população moçambicana.





Será destacada uma força de reação rápida - coordenada pela Proteção Civil. Fuzileiros portugueses levarão botes próprios para alcançar as zonas mais isoladas. No mesmo avião serão enviadas camas, tendas e medicamentos.





Para reforçar os serviços da Embaixada em Moçambique, Portugal enviará cinco membros da Direção-Geral dos Assuntos Consulares. "Para que se responda rapidamente a todas as solicitações".





Equipas tentam salvamentos rápidos

Na última terça-feira Filipe Nyusi, após Conselho de Ministros, decretou o estado de emergência nacional em Moçambique e três dias de luto nacional. Na quinta-feira sairá de Portugal um novo C-130, que levará uma equipa de emergência do Instituto de Medicina Legal.A ajuda humanitária que chegou a Moçambique já está a ser distribuída, mas o mau tempo dificulta nesta altura as operações no terreno. Com as equipas a tentarem resgatar o maior número possível de pessoas afetadas pelo ciclone, o Governo moçambicano também se encontra na cidade de Beira para tentar encontrar soluções.A província de Sofala foi a mais atingida e ainda há muitas pessoas que, devido à subida dos caudais dos rios, estão isoladas e à espera de ajuda. As infraestruturas à volta destas cidades, como estradas, pontes e hospitais, encontram-se seriamente danificadas.As autoridades da África do Sul têm disponibilizado equipamentos de emergência médica e salvamento. mas têm tido nas condições atmosféricas verdadeiros obstáculos para resgatar mais pessoas.Uma das grandes preocupações do momento prende-se com o nível das águas das albufeiras no Zimbabué e Moçambique, não se sabendo ainda se o país vizinho está prestes a abrir as comportas de algumas destas estruturas, o que poderá agravar as cheias em território moçambicano.O receio de novas inundações é especialmente agudo na região de Buzi, onde mais de 300 mil pessoas estão deslocadas: são esperadas chuvas até ao fim-de-semana.No terreno, as instituições de ajuda humanitária estão preocupadas com a proliferação de doenças respiratórias e com a água imprópria para consumo."As doenças transmitidas pela água são certamente uma preocupação. As pessoas estão a usar água de poços e é improvável que essa água seja segura para beber", relatou Gert Verdonck, dos Médicos Sem Fronteiras.Verdonck manifestou também preocupação com o risco de proliferação de doenças respiratórias."Continua a chover, mesmo dentro das casas, e a pneumonia vai ser um problema. Muitas pessoas juntaram-se em escolas e igrejas, onde as doenças respiratórias podem facilmente espalhar-se".Na última terça-feira Filipe Nyusi, após Conselho de Ministros, decretou o estado de emergência nacional em Moçambique e três dias de luto nacional.