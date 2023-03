Modi apela ao G20 para que ultrapasse divisões sobre Ucrânia

“Temos de reconhecer que o multilateralismo está em crise”, afirmou Modi numa declaração pré-gravada na abertura de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G20.O primeiro-ministro indiano frisou ainda que “”.No encontro em Nova Deli, iniciado na quarta-feira, o primeiro-ministro indiano apelou também aos chefes da diplomacia do G20 para “olharem mais além” das tensões geopolíticas.

A Índia, que preside este ano ao G20, tem uma longa amizade com a Rússia e não condenou a invasão da Ucrânia. Nova Deli é também uma importante cliente militar de Moscovo e aumentou as suas importações de petróleo russo no último ano, em contraste com os países ocidentais.

A Índia pretende que a sua presidência do G20, este ano, se concentre em questões como a redução da pobreza e o aquecimento global. No entanto, a guerra na Ucrânia tem, até agora, ensombrado os pontos da agenda.“Temos as nossas posições e perspetivas sobre a forma de resolver estas tensões.”, acrescentou.“Não devemos deixar que os problemas que não podemos resolver juntos se atravessem no caminho daqueles a quem podemos dar resposta”, defendeu ainda Modi.Agora, Modi voltou a pedir aos delegados que trabalham no sentido e um entendimento e para “superarem as diferenças”.Na quarta-feira, o alto representante da União Europeia para as Relações Externas, Josep Borrell, revelou que estava convencido que Nova Deli usaria a reunião do G20 para fazer “Moscovo compreender que esta guerra tem de acabar”.

Blinken e Lavrov na mesma sala

Pela primeira vez desde julho, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, encontrou-se na mesma sala que o homólogo russo, Sergei Lavrov.Blinken voltou a apelar para que a Rússia renove o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos, que expira no final de março.O acordo assinado em julho de 2022 entre a ONU, Ucrânia, Rússia e Turquia ajudou a mitigar a grave crise alimentar provocada pela invasão russa da Ucrânia.“A política destrutiva dos Estados Unidos e dos seus aliados empurrou o mundo para muito perto de uma catástrofe, causou um retrocesso no desenvolvimento socioeconómico, e piorou consideravelmente a situação dos países mais pobres”, acrescenta a nota.A reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 vem depois dos titulares da pasta das Finanças não terem chegado a acordo sobre um comunicado conjunto devido às divergências sobre o conflito na Ucrânia.

A China e a Rússia foram as únicas Nações do G20 que não concordaram com os parágrafos do documento que se referem à “guerra na Ucrânia”.