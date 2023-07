Moldova. Mais de 40 diplomatas russos expulsos por "ações hostis"

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Moldova, foi decidido, disse Nicu Popescu numa reunião do seu gabinete.Popescu disse ainda que a. “Durante muitos anos fomos o alvo de ações e medidas hostis por parte da Rússia. Muitas delas foram iniciadas através da embaixada”, continuou o ministro.Após esta decisão, a Rússia, por intermédio de Maria Zakharova, já disse que vai haver resposta para o que afirmou ser a “destruição de relações bilaterais” entre os dois países.“Infelizmente, Chisinau está a conduzir de forma deliberada as nossas relações para um estado de miséria”, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, a jornalistas.Lembre-se que, depois de a presidente moldava Maia Sandu ter criticado a invasão russa da Ucrânia e o Kremlin ter criado uma conspiração para a derrubar do poder.

As notícias dadas explicavam que cerca de 28 antenas na embaixada em Chisinau eram para espiar atividades na capital moldava.





Maria Zakharova falou em “fantasias” moldavas e o embaixador russo na capital explicou que as antenas são necessárias devido à construção da embaixada, que necessita de ser melhorada para acomodar telefones e redes de Internet.