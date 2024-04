Pedro Nunes - Reuters

O primeiro-ministro assegurou, esta sexta-feira, que apesar da mudança na força política que lidera o novo Governo, Portugal continuará a ser uma parte ativa na ajuda humanitária, política, financeira e militar. "Não há nenhuma dúvida de que Portugal e que os portugueses estão do lado certo, do lado da paz, do lado dos direitos humanos", afirmou.