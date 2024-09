Montenegro deseja continuidade nas relações com os EUA mas não comenta eleições

Durante a inauguração das novas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque, a comunicação social perguntou-lhe se seria melhor a vitória do ex-Presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano, ou da atual vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, nas eleições de 05 de novembro.

Na resposta, o primeiro-ministro começou por se referir às relações entre Portugal e Estados Unidos da América, considerando que estão "num momento muito, muito intenso", tanto "do ponto de vista político" como "do ponto de vista comercial, do ponto de vista turístico, do ponto de vista cultural".

Luís Montenegro afirmou que a intenção do seu Governo é, "obviamente, de continuar a desenvolver nos próximos anos" estas relações bilaterais.

"Com base nesse espírito, seria completamente desaconselhável e inadequado que eu me pronunciasse sobre o processo eleitoral em concreto", considerou.

"Mas, naturalmente, desejo que, no pós-eleições, a administração que vier a ser empossada possa dar continuidade a este fluxo de interação", acrescentou.