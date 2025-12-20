Montenegro diz que "nada obsta a que Portugal" envie tropas para a Ucrânia em tempo de paz

O primeiro-ministro afirmou este sábado que "nada obsta" a que Portugal possa enviar militares para a Ucrânia em tempo de paz, e reiterou que o país não terá soldados no terreno neste país enquanto durar a guerra.

"Nada vai obstar a que militares portugueses possam fazer na Ucrânia o que já estão a fazer aqui ao lado, na Eslováquia, na Roménia, na Letónia, na Lituânia, em tantos outros países onde as nossas Forças Nacionais Destacadas no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, participam em missões de paz e participam em missões de dissuasão e de segurança", afirmou.

Montenegro disse querer ser muito claro: "Hoje, isso não está previsto e, portanto, ao dia de hoje, a nossa participação não envolve nenhum tipo de empenhamento terrestre. Já envolve participação a nível marítimo e a nível aéreo".

"No futuro, tudo estará em aberto ao abrigo daquelas que são as nossas responsabilidades", assegurou.Zelensky diz ser "muito cedo para falar nisso"

Questionado se compreendia a posição portuguesa, o presidente Volodymyr Zelensky disse entender que apenas depois do cessar-fogo se possa falar neste tema.



"Concordo com o Luís, é muito cedo para falar nisso", disse, afirmou.



Na terça-feira, numa audição parlamentar, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tinha afastado o envio de portugueses para um cenário de guerra na Ucrânia, mas admitiu que Portugal possa integrar uma "força de paz" num contexto de um acordo com garantias de segurança.



"Portugueses, para um cenário de guerra não irão, isso é certo. Mas, se houver paz, não é a primeira vez que fazemos parte de forças de paz", disse Paulo Rangel.

O primeiro-ministro português está este sábado na Ucrânia. Num encontro com Volodymyr Zelensky, Portugal e Ucrânia chegaram a acordo sobre a produção de drones marítimos.

Em conferência de imprensa lado a lado com o presidente ucraniano, Luís Montenegro afirmou que "Portugal e a Ucrânia têm, ao nível dos veículos não tripulados, um conhecimento que é hoje a vanguarda do mundo", destacou.

c/ Lusa