Montenegro e presidente do Conselho Europeu encontram-se na quarta-feira de tarde

A reunião entre Charles Michel e Luís Montenegro foi anunciada na rede social X pela porta-voz do presidente do Conselho Europeu, que disse à Lusa que é o primeiro encontro bilateral entre o antigo primeiro-ministro belga e o líder do novo executivo de Portugal.

A porta-voz referiu que o primeiro encontro servirá para discutir os tópicos da reunião do Conselho Europeu que vai realizar-se na quarta e quinta-feira, e que deverá ser dominada pelo aumento das tensões no Médio Oriente, agravada pelo recente bombardeamento iraniano contra Israel, em resposta a um ataque israelita a instalações do consulado do Irão em Damasco (Síria).

A reunião terá início pelas 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

É a primeira cimeira de líderes de Luís Montenegro enquanto chefe do Governo em exercício.

A cimeira vai começar com uma receção do Rei Philippe da Bélgica a todos os líderes, pelas 17:30 no Palácio Real de Bruxelas, por ocasião da presidência belga do Conselho da União Europeia.

O primeiro-ministro seguirá depois para o edifício Europa, onde se realiza a cimeira e vai encontrar-se com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, que é candidato a secretário-geral da NATO.

Na anterior reunião do Conselho Europeu, entre 21 e 22 de março, António Costa ainda era primeiro-ministro em funções e representou Portugal na cimeira.

Luís Montenegro também esteve em Bruxelas, mas enquanto primeiro-ministro indigitado.

Na altura, o também presidente do PSD encontrou-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e participou também na cimeira do Partido Popular Europeu, que antecede sempre as reuniões do Conselho Europeu.