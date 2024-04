Montenegro sublinha "fortíssimo" compromisso com o projeto europeu

"O compromisso de Portugal com o projeto europeu é fortíssimo", disse Luís Montenegro.





Declarações proferidas numa reunião bilateral com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, antes da cimeira de líderes dos 27 que arranca ao final do dia de hoje, em Bruxelas.



A correspondente da Antena 1, na Bélgica, acompanhou este encontro em que Luís Montenegro reafirmou a importância de um Portugal forte na Europa.