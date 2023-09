Morre aos 83 anos primeiro Presidente da Moldova

Agrónomo de profissão, Snegur dirigiu, entre 1978 e 1981, um centro de investigação científica de culturas agrícolas na cidade de Balti, a segunda maior do país, onde iniciou a carreira no Partido Comunista da então República Socialista Soviética da Moldova (PCRSSM).

Em 1985, foi nomeado secretário do Comité Central do PCRSSM e, quatro anos depois, alcançou a liderança do Soviete Supremo da república.

Mais tarde, em dezembro de 1991, em plena desintegração da União Soviética, Snegur, que se tinha convertido num nacionalista moderado, foi escolhido como Presidente da República em eleições diretas, boicotadas pela oposição, e nas quais foi o único candidato.

Tentou um segundo o mandato em 1996, mas foi derrotado na segunda volta pelo então presidente do parlamento, Petru Lucinschi.