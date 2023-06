Morreu antigo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos Baena Soares

Baena Soares morreu aos 92 anos, na sua residência no Rio de Janeiro, de causas não especificadas, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que destacou a "competência e dedicação" que demonstrou ao longo das suas quatro décadas de serviço externo.

Iniciou a carreira diplomática em 1953 e ocupou diversos cargos nas embaixadas do Brasil nos Estados Unidos, Paraguai, Portugal, Guatemala, Itália e Bélgica.

Também chefiou o Departamento de Organismos Internacionais do ministério e foi vice-ministro das Relações Exteriores entre 1979 e 1984, quando foi eleito secretário-geral da OEA.

Foi o único brasileiro a ocupar esse cargo e, na década em que permaneceu à frente da organização, teve que lidar com diversas crises, como a situação do Haiti e a invasão do Panamá pelos Estados Unidos em 1989.