Morreu D.Basílio do Nascimento protagonista da independência de Timor-leste

D. Basílio do Nascimento foi um dos protagonistas da luta de Timor pela independência.



Em Dezembro de 1999, Portugal atribuiu a D. Basílio de Nascimento a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.



O primeiro-ministro, António Costa, lamentou hoje a morte de D.Basílio do Nascimento e lembrou o homem "sempre ao lado do povo e na defesa da liberdade e democracia em Timor-Leste".



"Foi com tristeza que tomei conhecimento da morte de Dom Basílio do Nascimento, bispo de Baucau", afirmou António Costa, numa nota publicada na sua página oficial no Twitter.



"Sempre ao lado do povo e na defesa da liberdade e democracia em Timor-Leste. Teve um papel preponderante no referendo sobre a independência do território, em 1999", acrescentou o primeiro-ministro.