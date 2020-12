Morreu o ensaísta Eduardo Lourenço

Foi um dos pensadores mais proeminentes e um dos vultos da cultura portuguesa nas últimas décadas. Nasceu a 23 de maio de 1923 em Almeida, na Beira Alta.



Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta e interventor cívico, foi várias vezes galardoado e distinguido.







Um dos seus últimos trabalhos com maior visibilidade foi um filme realizado sobre si, o "Labirinto da Saudade", de 2018, com base num dos últimos livros que publicou.







Hoje saiu de cena, mas deixa a marca da "grande originalidade" do seu pensamento - de acordo com a página a si dedicada, do Centro Nacional de Cultura -, e a imagem do ensaísta que permitia "a única reflexão inteligente sobre a política nacional", como o definiu o poeta Herberto Helder, numa carta de 1978.



Apaixonado pela literatura, referia-se aos livros como "filhos" e dizia que "estar-se sem livros é já ter morrido". Mas foi sobretudo sobre a poesia, mais do que a prosa, que incidiram os seus ensaios, de Luís de Camões a Miguel Torga, passando por Fernando Pessoa.











Em 1949 partiu para França, a convite do reitor da Faculdade de Letras da Universidade de Bordéus, com uma bolsa de estágio da Fundação Fulbright.



Em 1953 iniciou uma carreira académica, tendo lecionado em diversas universidades europeias e americanas, designadamente nas de Hamburgo e Heidelberg, na Alemanha, Montpellier, Grenoble e Nice, em França, e na da Baía, no Brasil, entre outras.



Casou-se com Annie Salamon, em Dinard, em 1954, e, a partir de 1960, passou a viver em França. Cinco anos mais tarde, em 1965, fixou residência em Vence, na região dos Alpes Marítimos, no sudeste francês, mas manteve sempre ligação ao país de origem, refletindo sobre a sociedade portuguesa.



"Como é que um homem nascido em S. Pedro do Rio Seco pode ser outra coisa que não português?", disse o ensaísta, em 1986, ao Jornal de Letras, Artes e Ideias.



O tema da Europa, e do lugar de Portugal na Europa, é recorrente na obra do autor, e "O Labirinto da Saudade", de 1978, o seu trabalho mais celebrado, é o exemplo de "um discurso crítico sobre as imagens que de nós próprios temos forjado", nas palavras do próprio autor.

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de "amigo" e "sábio"







“Eduardo Lourenço foi, desde o início da segunda metade do século passado, o nosso mais importante ensaísta e crítico, o nosso mais destacado intelectual público”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência.



“Tendo vivido durante décadas em França, e sendo estruturalmente francófilo, poucos foram os «estrangeirados» tão obsessivos na sua relação com os temas portugueses, com a cultura, identidade e mitologias portuguesas, com todos os seus bloqueios, mudanças e impasses”.



“Nunca esteve, por isso, alheado dos debates do nosso tempo, nem das vicissitudes da política. Devemos-lhe algumas das leituras mais decisivas de Pessoa, que marcam um antes e um depois, e um envolvimento, muitas vezes heterodoxo, nas questões religiosas, filosóficas e ideológicas contemporâneas, do existencialismo ao cristianismo conciliar e à Revolução”.



“Vencedor de diversos prémios, incluindo o Pessoa e o Camões, distinguido por quatro vezes com ordens nacionais, e também reconhecido no estrangeiro, o Prof. Eduardo Lourenço deu-me a honra de integrar o Conselho de Estado”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa.



“Aos seus familiares apresento as minhas sentidas condolências pela perda deste amigo, deste sábio, desta figura essencial do Portugal que vivemos”.

Esta manhã, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que se tratou de uma "coincidência simbólica" que o "maior pensador sobre Portugal vivo nos tenha deixado no dia da Restauração da Independência".

António Costa vai declarar dia de luto nacional

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou a morte do ensaísta Eduardo Lourenço, recordando um amigo e camarada com quem aprendeu muito.



"É, para mim em particular, um momento de grande tristeza. Trata-se de um amigo, um camarada, de alguém com quem tive a oportunidade de privar, de aprender muito, e que nos deixa", afirmou Costa.



O primeiro-ministro realçou que este momento é também "um convite a conhecer a obra" de Eduardo Lourenço e de prosseguir a reflexão que o ensaísta deixa. "Seguramente seria a sua vontade", acrescentou.



António Costa sublinhou ainda a importância de Eduardo Lourenço na reflexão sobre "os fatores da intemporalidade nacional", destacando o livro "Labirinto da Saudade", "seguramente um dos mais notáveis ensaios da ensaística portuguesa".



O chefe de Estado confirmou ainda que quarta-feira será dia de luto nacional.

Vida académica

O mais velho de sete irmãos, e filho de um militar do exército, frequentou a escola primária da aldeia onde nasceu e matriculou-se, posteriormente, no Colégio Militar, em Lisboa, onde concluiu o curso em 1940.



Inscreveu-se na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, de que desistiu, para prestar provas, mais tarde, em Ciências Histórico-Filosóficas, na Faculdade de Letras da mesma instituição.



Era um "dos melhores em Filosofia, não porque repetisse as aulas como um papagaio, mas por ter revelado um arguto espírito crítico e uma ideia já autónoma", segundo a descrição, à revista Prelo, que dele fez o escritor e pedagogo Mário Braga, ex-editor da Vértice.



Eduardo Lourenço concluiu a licenciatura em 1946, com uma tese sobre "O Sentido da dialética no idealismo absoluto".



No ano seguinte, passou a lecionar como assistente e colaborador do professor Joaquim de Carvalho e, em 1949, com apenas 26 anos, reuniu parte da sua tese de licenciatura no primeiro volume de uma obra intitulada "Heterodoxia", "um dos mais nobres e perturbantes discursos ensaísticos de toda a nossa história literária", como a classificou o professor e ensaísta Eugénio Lisboa.



Antes disso, em 1944, Eduardo Lourenço começara a colaborar com a revista Vértice, publicação em que se estreou com o poema "Aceitação", um prelúdio de "Heterodoxia".



E foi com "Crónicas Heterodoxas" que colaborou também com o Diário de Coimbra, publicação histórica da cidade onde conviveu com o escritor Vergílio Ferreira e onde viria a ser associado a uma determinada forma de existencialismo, influenciado por filósofos como Heidegger, Nietzsche, Husserl, Kierkegaard e Sartre, e pela leitura de escritores como Dostoievsky, Kafka e Camus.





