Morreu o fotógrafo de moda alemão Peter Lindbergh

RTP04 Set, 2019, 11:31 | Mundo

Peter Lindbergh, nascido em 1944 em Lissa, na Alemanha, morreu aos 74 anos, segundo informou a família. O anúncio foi feito através do Instagram.





"É com grande tristeza que anunciamos a morte de Peter Lindbergh, a 3 de setembro de 2019, aos 74 anos", lê-se na publicação.



O fotógrafo de moda e também cineasta, foi considerado pioneiro na fotografia ao introduzir uma nova forma de realismo. O alemão redefiniu os padrões de beleza ao fotografar modelos e atrizes, sobretudo “o natural”, criando imagens atemporais, a preto e branco.Lindbergh chegou a trabalhar com as marcas e revistas de maior prestígio, desde o final dos anos 70, incluindo edições internacionais da, entre outros.O fotógrafo alemão também participou no Calendário Pirelli, conhecido como. Esta publicação anual reúne os fotógrafos mais reconhecidos do mundo e os maiores ícones da moda. Até agora, apenas 36 fotógrafos fizeram parte do projeto com mais de 50 anos. O alemão produziu três edições, em 1996, 2002 e 2017, algo inédito desde que o calendário foi criado em 1964.Para além do trabalho fotográfico no mundo da moda, Lindbergh ainda produziu alguns filmes e documentários. Ganhou o prémio de melhor documentário no Toronto Internacional Film Festival (TIFF) em 2000, com “Inner Voices” de 1999.