Morreu o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II

O duque de Edimburgo, como era oficialmente conhecido, esteve ao lado da rainha ao longo do reinado que dura há 69 anos, o mais longo da história da Inglaterra.



"É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo", disse o palácio em comunicado.



"Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. Mais comunicações serão realizadas atempadamente", lê-se.



Um príncipe grego, Filipe casou-se com Isabel em 1947, desempenhando um papel fundamental na modernização da monarquia no segundo período pós-guerra mundial.



Foi sempre dentro das paredes do Palácio de Buckingham uma figura fundamental em quem a rainha depositava confiança. "Ele tem, simplesmente, sido minha força todos esses anos", disse a rainha num raro tributo pessoal a Filipe num discurso que marcava o 50.º aniversário de casamento em 1997.



(em atualização)



C/ Reuters