Morreu Peter Higgs, Prémio Nobel da Física e "pai" do bosão de Higgs

um cientista verdadeiramente dotado, cuja visão e imaginação enriqueceram o nosso conhecimento do mundo que nos rodeia”.



"O seu trabalho pioneiro motivou milhares de cientistas e o seu legado vai continuar a inspirar muitas pessoas nas próximas gerações”, acrescentou.



Em 2013, Peter Higgs recebeu em conjunto com o belga François Englert o Prémio Nobel da Física pelo trabalho de ambos acerca do Bosão de Higgs.



Os dois cientistas, na altura com 84 e 80 anos, respetivamente, foram distinguidos pelas suas investigações "sobre a descoberta teórica de um mecanismo que contribui para a compreensão da origem da massa das partículas subatómicas, que foi recentemente confirmada", disse então o comité Nobel.



A Real Academia de Ciências Sueca explicou que uma equipa de físicos registou teoricamente a existência deste mecanismo em 1964 e que o mesmo foi “confirmado pela descoberta das partículas fundamentais” em experiências no Centro Europeu de Física de Partículas (CERN).

Em 1964, por dedução, o físico Peter Higgs registou a existência do bosão ao qual foi dado o seu nome, com os seus colegas belgas Robert Brout e François Englert.



Este bosão, ou o "campo de Higgs", funciona como uma espécie de campo gravitacional no espaço entre partículas que, segundo os físicos, dá massa a outras partículas elementares.



O Bosão de Higgs é também conhecido como "partícula de Deus", devendo essa designação ao facto de um editor norte-americano ter decidido alterar o título de um livro sobre o assunto.



Peter Higgs nasceu na cidade de Newcastle, no Reino Unido, filho de mãe escocesa e pai inglês que trabalhava como engenheiro de som na BBC.



“Como sofria de asma, Higgs recebeu parte da sua educação inicial na sua casa em Bristol, antes de se mudar para Londres para estudar matemática e física aos 17 anos”, lê-se no site oficial da academia sueca.



“Higgs obteve o seu doutoramento no King's College em 1954. Em seguida, passou para a Universidade de Edimburgo, onde permaneceu, com exceção de alguns anos passados em Londres no final da década de 1950. Peter Higgs tem dois filhos”.



