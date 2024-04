Morreu o descobridor da "partícula de Deus"

Peter Higgs previu a existência de uma nova partícula — o chamado bosão de Higgs — em 1964, mas levaria quase 50 anos até que a existência da partícula pudesse ser confirmada no Grande Colisor de Hadrões, que funciona no laboratório europeu de física de partículas (CERN).A teoria de Higgs relacionava-se com a forma como as partículas subatómicas obtêm a sua massa, e é uma parte central do chamado Modelo Padrão, que descreve a física de como o universo é feito.O vice-chanceler da Universidade de Edimburgo, Peter Mathieson, disse que Higgs, que nasceu na capital escocesa, era uma pessoa notável.“Um cientista verdadeiramente talentoso cuja visão e imaginação enriqueceram nosso conhecimento do mundo que nos rodeia", enalteceu, acrescentando que “o seu trabalho pioneiro motivou milhares de cientistas e o seu legado continuará a inspirar muitos mais nas gerações vindouras”.





Ouvido pela Antena1, o físico, professor catedrático jubilado e divulgador Carlos Fiolhais lembra o percurso de Peter Higgs.