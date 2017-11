Morreu Salvatore Toto Riina, o mais poderoso dos chefes mafiosos

Paulo Alexandre Amaral - RTP17 Nov, 2017, 11:25 / atualizado em 17 Nov, 2017, 11:49 | Mundo

Na folha de Salvatore ‘Toto’ Riina estão não apenas oponentes de base, como chefes mafiosos que desafiou nos primeiros anos de ascenção na Cosa Nostra e dois magistrados italianos que ganharam notoriedade na luta contra a máfia: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vistos como a mais séria ameaça à sua organização, Riina rebentou com o carro do primeiro em Maio de 1992 e o do segundo em julho do mesmo ano. Morreram ambos e com eles oito guarda-costas, além da mulher de Falcone.



São vários os cognomes por que podia ser chamado: Toto, a Besta, Tirano ou Baixote (pela baixa estatura). São mais adjectivos do que substantivos, adjectivos ganhos à custa da crueldade com que fez o caminho até ao topo da Cosa Nostra, a organização que espalhou o seu domínio de terror a partir da Sicília.



Dizem as várias notas biográficas da imprensa de hoje que aos 13 anos perdeu o pai, um agricultor pobre, quando este tentava livrar-se dos explosivos de uma bomba deixada pela Segunda Guerra Mundial.



Seis anos depois, aos 19, entra para a Máfia em Corleone, a localidade italiana que serviria de inspiração ao escritor norte-americano Mario Puzo para nomear a personagem de O Padrinho, adaptada ao cinema por Francis Ford Coppola. ‘Toto’ Riina matou um membro de um gangue rival numa escaramuça, o que lhe valeu a primeira passagem pela cadeia. Seis anos. Um ritual obrigatório, a senha de entrada para o mundo da Máfia. Estávamos no pós-guerra.Salvatore 'Toto' Riina nasceu em 1930 no seio de uma família de agricutores pobres de Corleone, na Sicília.



As décadas seguintes escrevem-se com páginas de brutalidade e assassínios a sangue-frio. Riina vai eliminando oponentes dentro da própria Cosa Nostra até chegar à cadeira mais alta da organização, que cimenta o seu poder (financeiro) em cima do negócio da droga destinada à América do Norte) e a manipulação do poder em Itália.



É, no entanto, a crueldade do “capo dos capos”, o regime de terror que impõe na Cosa Nostra, que determinará a sua queda, depois de no início da década de 80 ter dado início a uma operação sangrenta para se livrar dos outros “capos”, os grandes chefes mafiosos.



Num período que ficará para a história como “a carnificina”, foram vários os homicídios ordenados por ‘Toto’ Riina. Durante um par de anos, correu um banho de sangue dentro da estrutura, uma eliminação natural para eleger o melhor de todos eles. No caso, o pior.



Temendo tanto os métodos como os objectivos do novo chefe, foram vários os mafiosos que quiseram proteger-se, a si e às suas famílias. Aconteceu então o impensável para a máfia. Quebraram a omertà, o código de silêncio, “nem uma palavra quando questionados pela polícia acerca da organização”. Seguiram-se denúncias atrás de denúncias que permitiram a Falcone e Borsellino pôr dezenas de mafiosos atrás das grades.



A história também não acabou bem para os dois magistrados. Numa tentativa de estancar a sangria que estava a ser feita à Cosa Nostra, ‘Toto’ Riina ordena a execução de Falcone e Borsellino.



Um ano depois, em 1993, após um quarto de século de fuga às autoridades, é capturado. Nunca mais seria um homem livre. Condenado a 26 penas perpétuas por dezenas de mortes, foi submetido a um regime de detenção estrito, tendo sido cortados praticamente todos os contactos com o exterior, para não permitir que continuasse a liderar a organização a partir da prisão.



Morreu esta sexta-feira aos 87 anos. Tinha complicações de coração, um cancro no rim e doença de Parkinson. Ao contrário dos seus rivais, nunca quebrou a omertà. Com ele partem segredos não apenas acerca da organização mafiosa que chefiou em Palermo, mas que podem envolver negociações com Roma, a sede do governo italiano.