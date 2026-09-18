Morte de Diana. Irmão da princesa acusa Carlos de parecer "eufórico"

De acordo com um dos excertos, “ao contrário das outras pessoas que me ligaram, que estavam atónitas e mal conseguiam expressar as suas condolências e oferecer ajuda, ele parecia eufórico como alguém que ganhou a lotaria, lembro-me de ter pensado isso na altura".







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Num outro excerto, publicado pelo jornal tabloide Daily Mail, o conde Spencer conta que teve uma conversa tensa com o então príncipe de Gales. Em causa estava a participação dos filhos, William (15 anos) e Harry (12 anos), no cortejo fúnebre atrás do caixão da mãe.

O irmão da princesa opôs-se à presença dos adolescentes no cortejo por considerar que Diana não gostaria de submetê-los a uma exposição pública daquela dimensão.



De acordo com os excertos publicados pelo tabloide Daily Mail, durante a conversa telefónica, Charles demonstrou "desprezo por Diana" e "horror perante a comoção mundial” provocada pela morte da princesa.

"Pode ter certeza de que vamos esquecê-la muito em breve", terá afirmado o então príncipe antes de desligar o telefone.





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Os excertos divulgados levaram o Palácio de Buckingham a reagir excecionalmente porque “não comenta livros”.





Um porta-voz de Buckingham afirmou que o rei está consciente de que "a dor do luto entre irmãos pode toldar a razão, afetar o julgamento e influenciar a memória de formas que outras pessoas não reconhecem, mesmo muitos anos depois de uma perda semelhante". Em outros excertos do livro, o conde afirma que, um mês antes da cerimónia, Diana quis desistir do casamento com o príncipe Carlos.

Na véspera do casamento, Carlos disse a Diana que, embora estivesse feliz por se casar com ela, não estava apaixonado por ela.



O irmão da princesa assegura que, nos últimos anos de vida, a princesa ponderou pôr termo à vida “mais do que uma vez”, mas o amor pelos filhos "impediu-a de levar isto avante".



Diana morreu em agosto de 1997 num acidente de carro em Paris, enquanto tentava escapar a uma perseguição de paparazzi.