Em direto
Debate sobre aumento do custo de vida no Parlamento

Morte de Diana. Irmão da princesa acusa Carlos de parecer "eufórico"

Morte de Diana. Irmão da princesa acusa Carlos de parecer "eufórico"

O Palácio de Buckingham rejeita categoricamente as afirmações de Carlos Spencer, irmão da princesa Diana, no livro "Swan Song: Diana, My Sister" ("O canto do cisne: Diana, minha irmã"). O conde escreve que o então príncipe Carlos "parecia eufórico como alguém que ganhou a lotaria", quando ambos falaram ao telefone na noite da morte da princesa.

Cristina Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: AFP

VER MAIS
De acordo com um dos excertos, “ao contrário das outras pessoas que me ligaram, que estavam atónitas e mal conseguiam expressar as suas condolências e oferecer ajuda, ele parecia eufórico como alguém que ganhou a lotaria, lembro-me de ter pensado isso na altura".


Foto: Reuters

Num outro excerto, publicado pelo jornal tabloide Daily Mail, o conde Spencer conta que teve uma conversa tensa com o então príncipe de Gales. Em causa estava a participação dos filhos, William (15 anos) e Harry (12 anos), no cortejo fúnebre atrás do caixão da mãe.
O irmão da princesa opôs-se à presença dos adolescentes no cortejo por considerar que Diana não gostaria de submetê-los a uma exposição pública daquela dimensão.
 
De acordo com os excertos publicados pelo tabloide Daily Mail, durante a conversa telefónica, Charles demonstrou "desprezo por Diana""horror perante a comoção mundial” provocada pela morte da princesa.
"Pode ter certeza de que vamos esquecê-la muito em breve", terá afirmado o então príncipe antes de desligar o telefone.

Foto: AFP

Os excertos divulgados levaram o Palácio de Buckingham a reagir excecionalmente porque “não comenta livros”. 

Um porta-voz de Buckingham afirmou que o rei está consciente de que "a dor do luto entre irmãos pode toldar a razão, afetar o julgamento e influenciar a memória de formas que outras pessoas não reconhecem, mesmo muitos anos depois de uma perda semelhante". Em outros excertos do livro, o conde afirma que, um mês antes da cerimónia, Diana quis desistir do casamento com o príncipe Carlos.
Na véspera do casamento, Carlos disse a Diana que, embora estivesse feliz por se casar com ela, não estava apaixonado por ela.

O irmão da princesa assegura que, nos últimos anos de vida, a princesa ponderou pôr termo à vida “mais do que uma vez”, mas o amor pelos filhos "impediu-a de levar isto avante".

Diana morreu em agosto de 1997 num acidente de carro em Paris, enquanto tentava escapar a uma perseguição de paparazzi.
Tópicos
PUB
PUB