Morte de Khamenei. Quem poderá ser o novo líder supremo do Irão?

O cargo de líder supremo é vitalício e a escolha do seu ocupante cabe à chamada Assembleia de Peritos, grupo composto por 88 académicos responsáveis por várias das questões de liderança da República Islâmica.



Esses especialistas são eleitos por sufrágio universal, mas todos os candidatos devem antes ser aprovados pelo Conselho dos Guardiães da Constituição, cujos membros são, por sua vez, eleitos pelo ayatollah em funções.



“O papel de líder supremo é, claramente, muito político, assim como a escolha da próxima pessoa a ocupar o cargo”, explicou o historiador Jonathan Piron numa entrevista à France 24 em 2022.



Desde a criação da República Islâmica do Irão, em 1979, o cargo de líder supremo teve apenas uma transição de poder, que ocorreu após a morte de Ruhollah Khomeini em 1989. Khomeini tinha nomeado um sucessor, o ayatollah Hossein Ali Montazeri, mas mudou de ideias ao último minuto depois de este ter criticado duramente o líder por autorizar a execução sumária de cerca de cinco mil presos políticos em 1988, no final da guerra entre Irão e Iraque.



Montazeri foi demitido e posteriormente colocado em prisão domiciliária. Nenhum novo sucessor foi nomeado até Khomeini morrer e a Assembleia de Peritos ter escolhido Ali Khamenei. Agora, mantém-se a incógnita sobre o próximo ocupante do cargo. Mojtaba, o filho



O cargo de líder supremo não é hereditário. No entanto, Mojtaba Khamenei, segundo filho do falecido líder supremo Ali Khamenei, é um dos nomes que têm surgido nas especulações sobre a sucessão.





Mantendo um perfil discreto ao longo dos anos, Mojtaba tem reunido uma extensa lista de aliados, entre os quais os membros da Guarda Revolucionária, divisão das Forças Armadas do país.

Arafi, Mirbagheri e Hassan Khomeini

Alireza Arafi é um clérigo consagrado que passou por várias instituições governamentais. Era também confidente de Ali Khamenei.



Atualmente, atua como vice-presidente da Assembleia de Peritos e é membro do poderoso Conselho dos Guardiães. É também chefe do sistema de seminários do Irão.



De acordo com Alex Vatanka, especialista da organização sem fins lucrativos Instituto do Médio Oriente, o facto de Khamenei ter nomeado Arafi para cargos superiores e estrategicamente sensíveis revela que tinha “muita confiança nas suas habilidades burocráticas”.



Outro possível sucessor é Mohammad Mehdi Mirbagheri, clérigo e membro da Assembleia de Peritos, representando a ala mais conservadora do clero.



Recentemente justificou o elevado número de mortes na ofensiva israelita em Gaza, afirmando que mesmo a morte de metade da população mundial “vale a pena” se permitir uma aproximação a deus.



De acordo com o IranWire, um órgão de comunicação ativista, Mirbagheri opõe-se veementemente ao Ocidente e acredita que um conflito entre crentes e infiéis é inevitável. Atualmente, lidera a Academia de Ciências Islâmicas na cidade sagrada de Qom, no norte do país.

Outra possível escolha para a sucessão é Hassan Khomeini, neto do primeiro líder supremo.





Simpatizante dos reformistas, chegou a candidatar-se à Assembleia de Peritos e demonstrou vontade em seguir os passos do avô, mas viu a sua tentativa rejeitada por alegada ausência de competências religiosas.

Qual é o papel do líder supremo?

Um ayatollah é alguém que escolhe dedicar a vida ao estudo da religião islâmica e é capaz de interpretar os textos sagrados do Islão. Um ayatollah pode tornar-se mujtahid se alcançar determinado nível nesse estudo e, a partir daí, passa a poder dar opinião sobre a fé islâmica.

Uma teoria “herege”