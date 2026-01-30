Morte de mulher eleva para 46 número de vítimas em desastre ferroviário de Adamuz

A mulher -- o primeiro ferido a morrer num hospital desde o acidente - encontrava-se internada na unidade de cuidados intensivos (UCI) do Hospital Reina Sofía, em Córdova, segundo as mesmas fontes, citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

A sua morte fez baixar para 16 o número de feridos no acidente ferroviário ainda hospitalizados -- dois deles nos cuidados intensivos -, de um total de 126 que foram inicialmente atendidos.

Segundo o Serviço Andaluz de Saúde (SAS), com esta morte, mais um doente que teve alta hospitalar e outro que saiu da UCI, o número total de doentes internados em unidades hospitalares andaluzas desceu para 16: 15 adultos e uma criança.

Dos dois feridos ainda nos cuidados intensivos, um deles encontra-se no Hospital Reina Sofía e outro no Hospital San Juan de Dios, ambos em Córdova.

Nas enfermarias hospitalares, estão internadas 14 pessoas: sete no Reina Sofía, entre as quais um menor; duas no Juan Ramón Jiménez, em Huelva; três no Infanta Helena, também em Huelva; uma no Virgen del Rocío, em Sevilha; e outra no Vithas, em Málaga, precisou o SAS.

A 18 de janeiro, um comboio de alta velocidade descarrilou junto da localidade de Adamuz, Córdova, tendo outra composição, que passou em sentido contrário 20 segundos depois, embatido nas carruagens do primeiro comboio, que tinham ficado atravessadas na linha.

O descarrilamento do comboio de alta velocidade Iryo foi provocado por uma "fratura do carril", segundo o relatório preliminar da comissão independente de investigação do acidente.

Após a divulgação do relatório, o ministro dos Transportes espanhol, Óscar Puente, indicou que todas as inspeções da linha tinham sido cumpridas e que as fissuras nos carris eram habituais, mas que houve "muito má sorte" no caso de Adamuz.