Mortos na Faixa de Gaza ultrapassam os 63 mil

O Ministério da Saúde de Gaza declarou, em comunicado publicado na rede social Telegram, que foram confirmados 63.025 mortes e 159.490 feridos desde o início da guerra, incluindo 59 "mártires" e 224 feridos devido aos ataques israelitas nas últimas 24 horas.

O ministério indicou ainda que corpos ainda estão entre os escombros ou em zonas de difícil acesso, aumentando o receio de que o número de mortos possa ser maior.

Segundo as autoridades, este número inclui mais de 320 mortes devido à fome no enclave, causada pelas fortes restrições israelitas à entrega de ajuda humanitária.

As autoridades de Gaza afirmaram ainda que pelo menos 11.178 pessoas morreram e 47.449 ficaram feridas desde 18 de março, data em que o exército israelita quebrou o cessar-fogo acordado em janeiro com o Hamas e relançou a sua ofensiva militar no enclave.

O número de mortos em ataques de tropas israelitas enquanto tentavam obter ajuda humanitária subiu para 2.203, incluindo 23 nas últimas 24 horas.

Além disso, as autoridades do enclave indicaram que pelo menos cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram de fome no último dia, elevando o total para 322, das quais 121 menores.

"Os hospitais continuam a registar mortes diárias por fome e subnutrição, quando há restrições contínuas à entrada de alimentos, medicamentos e combustível necessários para as operações em instalações médicas", denunciou o Ministério da Saúde de Gaza.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo grupo extremista palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas, gerando acusações de genocídio de vários países e organizações internacionais e israelitas.