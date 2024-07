Moscovo avisa Europa que pode estar na "mira" se aceitar mísseis dos Estados Unidos

A Rússia avisa que Europa pode estar no "ponto de mira" se aceitar a instalação de mísseis de longo alance dos Estados Unidos no território. A Casa Branca anunciou que os EUA iriam instalar novos mísseis na Alemanha, a partir de 2026, com um alcance mais longo do que os sistemas norte-americanos atualmente instalados.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu a decisão, dizendo que está "em linha com a dissuasão" e que pode garantir a paz.



Em causa estão mísseis SM-6, Tomahawk e armas hipersónicas com alcance significativamente maior do que aqueles atualmente existentes na Europa.