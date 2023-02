Moscovo diz ter abatido dois drones ucranianos que visavam infraestruturas civis na Rússia

"O regime de Kiev tentou atacar locais de infraestruturas civis na região de Krasnodar e na República da Adiguésia com drones", indicou o Ministério russo da Defesa em comunicado. "Os dois drones foram neutralizados" e não causaram danos, acrescentaram ainda as autoridades russas.







Entretanto, de acordo com a agência RIA Novosti, que cita os serviços de emergência locais, um drone foi abatido junto a uma estação de distribuição de gás, perto da cidade de Kolomna, a 110 quilómetros de Moscovo.







De acordo com o governador da cidade, não houve registo de vítimas ou danos a infraestruturas.







Estas informações surgem no mesmo dia em que as autoridades da região de Bryansk, junto à fronteira com a Ucrânia, anunciaram durante a manhã que um drone ucraniano tinha sido abatido.







De acordo com o governador da região, Alexander Bogomaz, o incidente não causou "nem vítimas nem danos", segundo garantiu através do Telegram.







Também nas últimas horas, as autoridades de Belgorod confirmaram que foram identificados os destroços de três drones junto a uma área residencial na capital da região.









Já esta manhã, o aeroporto Pulkovo, em São Petersburgo, suspendeu temporariamente os voos na manhã desta terça-feira devido à presença de um "objeto não-identificado", idêntico a um drone. O tráfego aéreo já foi entretanto retomado, mas as autoridades locais da segunda maior cidade da Rússia não apresentaram os motivos da suspensão.





O Ministério russo da Defesa indicou entretanto que houve exercícios de defesa aérea que envolveram aviões de interceção na sequência da suspensão de voos no aeroporto de Pulkovo.



(em atualização)