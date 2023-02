São Petersburgo teve espaço aéreo encerrado devido a "objeto desconhecido"

A agência russa RIA Novosti noticiou esta terça-feira, com base em informação dos serviços de emergência da cidade, que um objeto desconhecido tinha sido identificado, o que levou ao encerramento do espaço aéreo durante cerca de uma hora.A suspensão dos voos foi anunciada pelas autoridades locais através do Telegram, mas não foi apresentada qualquer explicação para o sucedido.Entretanto, as autoridades de São Petersburgo indicaram esta terça-feira, horas após as notícias iniciais, que os voos tinham sido reestabelecidos.Numapós o restabelecimento da normalidade em São Petersburgo,

Recusou-se no entanto a esclarecer quais foram as causas para a suspensão temporária de voos.



O correspondente da RTP em Moscovo, Evgueni Mouravitch, adianta que

Evgueni Mouravich adianta ainda que também hoje, no sul da Rússia, foram identificados os destroços de um objeto voador. Houve ainda um incêndio em Tuapse, junto ao Mar Negro, numa base com depósitos de combustíveis.