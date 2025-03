Moscovo e Washington discutem em Riade cenário de cessar-fogo na Ucrânia

As negociações, que se seguiram às negociações dos EUA com a Ucrânia na Arábia Saudita no domingo, ocorrem no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, intensifica seu esforço para encerrar o conflito de três anos e depois de ter lado, na passada semana, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente russo Vladimir Putin.

c/ agências

Segundo a agência TASS, a delegação russa é composta pelo senador e antigo diplomata Grigori Karassin e Sergei Besseda, um alto funcionário do FSB (serviços de informações russos).A TASS, que cita fonte diplomática, adianta que os negociadores russos estão reunidos com a delegação norte-americana num hotel de Riade.“E, a partir daí, avançaremos naturalmente para um cessar-fogo total”, acrescentou o enviado americano.Para além de um cessar-fogo no Mar Negro, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz, revelou na CBS, que as equipas irão discutir “a linha de controlo” entre os dois países, que descreveu como “medidas de verificação, manutenção da paz, congelamento das linhas onde estão”.As conversações entre os enviados russos e americanos tiveram início esta manhã, no hotel Ritz-Carlton, em Riade, após discussões entre ucranianos e americanos que se prolongaram pela noite dentro.Numa mensagem difundida pelas redes sociais, o chefe da delegação ucraniana, realçou ainda que o objetivo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é garantir uma paz justa e duradoura para a Ucrânia.. Discutimos pontos-chave, em particular a proteção de instalações de energia e infraestruturas críticas”, referiu Roustem Oumerov, acrescentando que a Ucrânia se esforça por alcançar o seu objetivo de uma “paz justa e duradoura”.Em cima da mesa, segundo Oumerov estiveram também “medidas de construção de confiança”, incluindo o regresso de crianças ucranianas levadas pela Rússia.Washington e Kiev estão a pressionar no sentido de, pelo menos, suspender temporariamente os ataques às instalações de energia, que foram fortemente danificadas do lado ucraniano.No entanto, Vladimir Putin, cujo exército está a avançar no terreno apesar das pesadas perdas, parece estar a jogar com o tempo até que os seus homens expulsem as tropas ucranianas da região fronteiriça russa de Kursk.Os europeus, por seu lado, são marginalizados nestas discussões, apesar da vontade manifestada pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer e pelo presidente francês Emmanuel Macron de fazer ouvir a voz do Velho Continente.Está prevista uma cimeira para quinta-feira, em Paris, com a presença de Volodymyr Zelensky e dos aliados de Kiev.Apesar da aceleração dos esforços para aproximar as partes beligerantes sobre as formas de alcançar um cessar-fogo na guerra desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os combates continuam com ataques mortais na Ucrânia e na Rússia.Na última noite, a Rússia lançou o seu terceiro ataque aéreo consecutivo contra Kiev, ferindo uma pessoa e danificando várias casas na região que circunda a capital ucraniana, revelou o governador regional de Kiev na segunda-feira.Kiev, a região circundante e a metade oriental da Ucrânia estiveram sob alertas de ataques aéreos várias horas a partir da noite de domingo, de acordo com mapas da força aérea da Ucrânia.No mesmo dia, o exército ucraniano anunciou que tinha retomado a pequena aldeia de Nadia, na região oriental de Lugansk, um êxito raro para os militares ucranianos nesta zona quase totalmente controlada pela Rússia.Por outro lado, as forças russas afirmaram ter tomado a cidade de Sribne, também no leste da Ucrânia.Numa altura em que os bombeiros combatem, pelo quinto dia consecutivo, um incêndio num depósito de petróleo na região russa de Krasnodar, desencadeado na semana passada por um ataque deucranianos, segundo Moscovo.“Um dos tanques e produtos petrolíferos dentro da instalação estão a arder”, disse a administração numa publicação na rede social Telegram.