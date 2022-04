Moskva. Navio russo no Mar Negro danificado após alegado ataque de míssil

O navio em questão é o mesmo que, no início da guerra, surgiu numaos militares russos que exigiram a sua rendição.

Agora, a destruição do navio Moskva, da era soviética, poderá representar um golpe profundo nas forças militares russas naquele que é o 50.º dia de guerra e numa altura em que Moscovo aparenta estar a preparar um novo ataque na região do Donbass, a leste da Ucrânia.Segundo o Ministério da Defesa da Rússia,. Não foi, porém, avançada a causa desse incêndio.“O fogo no navio Moskva está sob controlo. Não há chamas visíveis. As munições já não estão a explodir”, escreveu o Ministério em comunicado. “O navio continua a flutuar e o principal arsenal de mísseis não foi danificado”.Segundo Moscovo, “a tripulação foi retirada para outros navios da frota no Mar Negro e estão a ser tomadas medidas para levar o Moskva até ao porto”.acrescenta o Ministério da Defesa.A Ucrânia garante, por seu lado, ter lançado com sucesso um ataque de míssil sobre o Moskva. “Dois mísseis ucranianos Neptune [anti-navios] causaram graves danos enquanto guardavam o Mar Negro”, anunciou o ucraniano Maksym Marchenko, governador da região junto ao porto de Odessa, na costa do Mar Negro., ironizou Marchenko.Já o conselheiro presidencial ucraniano Oleksiy Arestovych disse ter “acontecido uma surpresa” com o navio russo. “Ardeu fortemente. Agora mesmo. E, com este mar agitado, não se sabe se irão receber alguma ajuda”, declarou pouco depois da explosão.

Forças russas aumentaram atividade a sul e leste, alerta Zelensky

O alegado ataque acontece depois de a marinha russa ter lançado vários mísseis de cruzeiro na Ucrânia.A Rússia, cujas operações no Mar Negro são cruciais para o apoio às operações terrestres no país vizinho – onde continua a batalhar para assumir o controlo total da cidade portuária de Mariupol -, disse na quarta-feira que mais de mil fuzileiros ucranianos se renderam.Caso Mariupol consiga ser tomada,desde que estas iniciaram a invasão, a 24 de fevereiro.A captura permitiria a Moscovo criar um corredor terrestre entre a região da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e as regiões separatistas a leste da Ucrânia, facilitando as forças russas num ataque mais amplo em todo o território.“As forças russas”, afiançou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, na noite de quarta-feira.

Moskva foi encomendado pela Rússia em 1983

Segundo agências de notícias russas, o navio Moskva,com um alcance de pelo menos 700 quilómetros.Em dezembro de 1989, no rescaldo da queda do Muro de Berlim, o navio participou na Cimeira de Malta entre Mikhail Gorbachev e George Bush. Participou ainda numa conferência sobre desarmamento nuclear em Ialta, em agosto de 1990.Foi rebatizado em 1995 e passou a chamar-se "Moskva" (Moscovo). Sofreu duas grandes remodelações e modernizações, a última entre os anos 2018-2020.O navio tem sede em Sebastopol,O presidente Vladimir Putin recebeu vários líderes estrangeiros a bordo do Moskva e atribuiu várias honras militares às suas tripulações.