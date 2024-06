Mota-Engil ganha nova obra de mais de 135 ME no Brasil

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo português de construção e engenharia avança que o novo contrato assinado pela sua sucursal no Brasil, no valor de cerca de 791 milhões de reais, está relacionado com a implantação do Veículo Ligeiro de Transporte ferroviário (VLT) de Salvador e Região Metropolitana trecho Águas Claras - Piatã, de 10,52 quilómetros (km) de extensão e com um prazo de execução de 50 meses.

"O novo contrato [...] tem por objeto a elaboração e o desenvolvimento dos Projetos Básico, Executivo e `As Built`, execução das obras civis e de urbanização, fornecimento e implantação dos sistemas de energia (rede aérea de tração e subestações) e trabalho Técnico Social para fins de desapropriação, visando a implantação do VLT" detalha.

Com este contrato, a Mota-Engil destaca continuar "a reforçar a sua presença na América Latina, através do sucesso na contratação de novos projetos de grande dimensão nos mercados `core` na região".