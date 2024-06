Motim em prisão na Rússia. Dois guardas feitos reféns por membros do Estado Islâmico

Pelo menos dois guardas prisionais foram feitos reféns, por membros da organização jihadista Estado Islâmico, num centro de detenção da região de Rostov, no sul da Rússia. O início do motim foi comunicado pelo Serviço Penitenciário Federal que garante que a situação está controlada.

No local estão já várias forças de segurança e membros do Ministério Público.



A Rússia tem sido alvo de vários ataques reivindicados pela organização jihadista. No passado dia 22 de março, homens armados abriram fogo numa sala de concertos perto de Moscovo, matando pelo menos 144 pessoas e ferindo centenas.



Foi o ataque mais mortífero em solo russo desde 2004.