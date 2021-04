Movimento para a Democracia vence eleições legislativas em Cabo Verde

No discurso de vitória Ulisses Correia da Silva lançou várias críticas à oposição e agradeceu aos eleitores o voto de confiança, como registou o enviado da RDP África a estas eleições, António Silva Santos.Quanto à presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, anunciou que vai pedir a demissão do partido nos próximos dias. Janira Hopffer Almada diz que na política é preciso assumir as consequências.Na contagem dos votos faltam apenas apurar as mesas eleitorais exteriores a Cabo Verde.Os dados oficiais revelam que cerca de 98% dos votos estão já contados.A abstenção ronda os 42 por cento.