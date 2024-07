Mudança de corrente. Reino Unido retira contestação ao mandado de prisão do TPI para Netanyahu

Downing Street anunciou esta sexta-feira que não vai contestar o pedido do TPI de um mandado de captura internacional para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant."O governo acredita fortemente no Estado de direito, tanto internacional como nacional, e na separação de poderes", acrescentou a mesma fonte.

A decisão marca uma mudança de posição em relação ao anterior Governo, que tinha planeado contestar o pedido do TPI.

Em maio, o procurador do TPI, Karim Khan, solicitou mandados de captura internacionais para Netanyahu, para o ministro da Defesa israelita e para três líderes do grupo islamita palestiniano Hamas - Yehya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh – por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na Faixa de Gaza e em Israel.sobre a jurisdição do tribunal sobre cidadãos israelitas, "em circunstâncias em que a Palestina não pode exercer jurisdição criminal sobre cidadãos israelita (sob) os Acordos de Oslo".O prazo para apresentar uma contestação ao TPI terminava esta sexta-feira.

“Lamentável e regressiva”

Algumas organizações judaicas contestaram a decisão do Governo de Keir Starmer, que venceu as eleições britânicas de forma esmagadora no início deste mês.“Estamos preocupados que o efeito cumulativo destes anúncios sinalize uma mudança significativa na política, afastando Israel de ser um aliado-chave do Reino Unido”, escreveu a organização numa declaração publicada da rede social X.Por sua vez, o Centro Internacional de Justiça para os Palestinianos (CIJP) considerou um "alívio" a retirada da contestação por parte do Reino Unido.“Respeitar a jurisdição e a independência do TPI é o mínimo que o Governo trabalhista pode fazer para demonstrar um compromisso genuíno com a justiça e a responsabilização”, disse o diretor jurídico do ICPJ, Zaki Sarraf.

Um travão na venda de armas a Israel

O governo britânico também se está a preparar para anunciar restrições à venda de armas a Israel, segundo avançaram fontes aoe aoO secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, disse à Câmara dos Comuns na semana passada que, dados os ataques dos Houthis, Hezbollah e Hamas a Israel, “não seria certo impor uma proibição total”.Em abril, mais de 600 advogados, académicos e ex-juízes enviaram uma carta ao então primeiro-ministro, Rishi Sunak, a pedir o fim da venda de armas a Israel, invocando um “risco plausível de genocídio” em Gaza.Nessa altura, o ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, descartou qualquer mudança na política de fornecimento de armas a Israel.