Mudança de planos. Países europeus aumentam restrições no Natal e Ano Novo

Algumas das medidas possuem carácter imediato, enquanto outras serão aplicadas apenas durante as festas.No Reino Unido, o nível de alerta subiu para três devido ao aumento de casos de infeção tanto na capital como em algumas zonas do Sul de Inglaterra, como Essex, Kent ou Hertfordshire. Mas Londres, com mais de nove milhões de residentes, é a principal preocupação do Executivo britânico, com 225 casos por 100 mil habitantes.Por todo o país, quando até agora podiam funcionar até às 23h00 e receber grupos de até seis pessoas. O serviço de entrega ao domicílio poderá manter-se, mas tal não é suficiente para que as receitas possam comparar-se com as de anos anteriores.Em França,. O comércio passa a encerrar às 20h00 e teatros, cinemas e museus estarão fechados. As medidas serão levantadas durante a noite de Natal, mas não na de Ano Novo.Já na Alemanha entraram na terça-feira em vigor as restrições que a chanceler Angela Merkel tinha anunciado no último fim de semana e que durarão até pelo menos 10 de janeiro, apanhando, inevitavelmente, a quadra natalícia.Até bares e restaurantes continuam fechados, exceto para serviço de, algo que já acontecia há seis semanas. Mas nenhuma das medidas parece ter ajudado a travar o ritmo de contágios. Em meados de novembro o número de casos na Alemanha atingiu um pico que, um mês depois, continua sem baixar.Também, que neste momento rondam as dez mil diárias. O país possui cerca de 400 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes desde meados de outubro e não consegue baixar essa taxa de incidência.A partir de quinta-feira as escolas primárias e secundárias estarão também fechadas para uma espécie de férias de Natal antecipadas. Profissões de contacto com o público serão suspensas e, apesar de não haver recolhimento obrigatório, a população é aconselhada a sair o menos possível.

Em Itália esperam-se igualmente novas medidas restritivas a nível da circulação e do recolhimento na quadra festiva. Ainda não foram oficializadas pelo Executivo, mas meios de comunicação italianos falam em novo confinamento entre 24 de dezembro e 2 de janeiro, numa altura em que se têm verificado aglomerações nas ruas e em que Itália se tornou o país com mais mortes por Covid-19 na Europa.

Segunda onda "muito intensa"



frisou aoDaniel López Acuña, ex-diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS).Exemplo disso são países como a Croácia, com uma taxa de incidência de 1200 casos por 100 mil habitantes, ou a Suécia, com 739 por 100 mil habitantes.“A combinação de uma incidência elevada, com muitos casos na comunidade, e uma pressão também elevada dos serviços de saúde fazem com que”, explicou o especialista.Segundo Acuña, a evolução da doença na Europa leva entre três a quatro semanas de atraso em relação a Espanha, onde a segunda vaga começou mais cedo. Agora, o problema é agravado pelo facto de estarmos no inverno, uma vez que climas mais frios originam mais convívios em espaços fechados em vez de no exterior.Desde que surgiu pela primeira vez na Europa, o novo coronavírus já infetou mais de 20 milhões de pessoas nesse continente, das quais 1,6 milhões são vítimas mortais. Até ao momento, 46,8 milhões dos infetados em território europeu já conseguiram recuperar da doença.