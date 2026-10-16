"Muito mais vil". A retaliação de Israel contra filme NAZA

O documentário deve o nome ao acrónimo usado pelo serviço de inteligência israelita para estimar os "danos colaterais". Ou seja, o número de civis que morrerão num ataque aéreo, por exemplo, "20 NAZA".





Numa tentativa de contestar as revelações apresentadas no filme, o governo israelita promoveu um projeto audiovisual online que imita o estilo de NAZA. A isto juntam-se outras estratégias contra a obra e de perseguição dos envolvidos. Por exemplo, os realizadores Yuval Abraham e Rachel Szor foram acusados de traição. Foram também anunciados planos para retirar a cidadania a todos os que “difamaram” o exército israelita.

Foto: via AFP (Rachel Szor e Yuval Abraham) Foto: via AFP (Rachel Szor e Yuval Abraham)





O Governo de Netanyahu alega que causaram “danos aos interesses diplomáticos e de segurança de Israel”.

Houve até uma manifestação à porta da casa dos pais de Rachel Szor a exigir que ela seja condenada à pena de morte.

Este sistema foi usado para detetar e eliminar elementos do Hamas, mesmo sabendo que um grande número de civis palestinianos também morreria naquele momento.

O realizador Yuval Abraham já disse que o seu filme permite aos espectadores observar os “mecanismos que levam os seres humanos a fazer isto a outros seres humanos”.

Da mesma forma Rachel Szor, a outra realizadora de NAZA, explicou que a ideia de captar imagens do interior dos apartamentos dos residentes de Telavive era focar-se no “ritual” de pessoas reunidas em torno da TV para acompanhar o “noticiário e constatar a ausência ou a justificação” da devastação em Gaza.





Durante a estreia de NAZA no Reino Unido, na noite de ontem, o produtor executivo do filme afirmou ter ficado “paralisado pelo choque” quando assistiu ao filme pela primeira vez.





O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel foi a voz dessa resposta. Ele garantiu que as autoridades utilizarão “todos os meios ao nosso dispor” contra o filme.

Durante uma sessão de perguntas e respostas após a estreia em Nova Iorque, os dois realizadores comentaram a reação negativa ao seu documentário.





“O nosso país faz um esforço enorme para ocultar estes sistemas”, “é um mundo que não é acessível nem sequer para o próprio público israelita”, afirmou Rachel Szor.





Para além da ordem dada às autoridades de segurança e jurídica queos soldados e oficiais entrevistados no documentário.Enquanto isto, elementos de extrema-direita ameaçaram. Para além de um mural que retrata os dois cineastas sob a mira de uma arma.O filme/documentário conta coma fontes das forças. Estasa utilização, durante a guerra em Gaza, de umem massa com auxílio de inteligência artificial.Quando o filme estreou em Itália, em setembro, alcançou oe superou a longa-metragem da Marvel. O documentáriotambém recebeu o prémio especial do júri no Festival Internacional de Cinema de Veneza.Em conversa com a editora-chefe do, Katharine Viner, Jonathan Glazer admitiu ter ficadocom a reação do Governo israelita. Embora parte fosse esperada, a reação “do meu ponto de vista, [foi]estreou em Portugal no dia 1 de outubro e será exibido emNo entanto, o filme vai estarno site do jornal eletrónicoa partir do final de novembro.