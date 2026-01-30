"Muito perigoso". Trump alerta Londres e Otava contra laços com Pequim



Xi Jinping e Starmer saudaram a melhoria das relações entre os seus países, que consideraram necessária apesar da persistência de divergências graves.

Starmer defende aproximação a Pequim

Esta é a primeira visita de um chefe de governo britânico à China desde 2018 e segue-se a uma série de outras viagens de líderes ocidentais, ansiosos por reforçar os laços com Pequim, à medida que o seu tradicional aliado americano se torna mais imprevisível.

Após anos de relações tensas sob os seus antecessores conservadores, num contexto de endurecimento da política chinesa em Hong Kong e de acusações mútuas de espionagem, Keir Starmer tem-se esforçado, desde que assumiu o cargo em 2024, por revitalizar as relações com Pequim, o terceiro maior parceiro comercial de Londres.





c/ agências

"É muito perigoso para eles fazerem isto", disse o presidente norte-americano, depois de o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de visita a Pequim na quinta-feira, ter afirmado ser "vital" para o seu país melhorar as relações com a China."Acho que é ainda mais perigoso para o Canadá fazer negócios com a China", realçou Donald Trump. "O Canadá não está bem (...) e não se pode olhar para a China como uma solução", acrescentou o presidente norte-americano numa conferência de imprensa após a sua chegada a Washington para a estreia de um documentário sobre a sua mulher, Melania Trump."Conheço muito bem a China. Sei que o presidente Xi é meu amigo. Mas isso é um grande obstáculo quando se trata do Canadá", frisou Donald Trump, ironizando que "a primeira coisa que farão [as autoridades chinesas] será dizer que já não se pode jogar hóquei no gelo".Antes dos comentários de Trump, o secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick, disse que era improvável que os esforços de Starmer com a China dessem resultados.“Os chineses são os maiores exportadores e são muito, muito difíceis quando se tenta exportar para eles”, disse aos jornalistas. “Portanto, boa sorte para os britânicos se tentarem exportar para a China. É muito improvável”.Howard Lutnick desvalorizou a possibilidade de Trump ameaçar o Reino Unido com tarifas, como fez com o Canadá, acrescentando: “A não ser que o primeiro-ministro britânico confronte os Estados Unidos e diga coisas muito duras, duvido que isso aconteça.”O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, defendeu a sua visita à China como forma de reconstruir a confiança mútua e reforçar as relações comerciais com Pequim.Reiterou que estas discussões lhes permitiram "fazer progressos reais" e que "é assim que construímos a confiança e o respeito mútuos que são tão importantes".Obteve algumas concessões de Pequim, como uma redução das tarifas de exportação de whisky e um acordo de cooperação para combater a imigração, cujo alcance ainda não está definido.Pequim concedeu também ao Reino Unido isenção de visto para os britânicos que permaneçam na China por menos de 30 dias, o que Londres elogia como forma de facilitar o acesso às oportunidades económicas do mercado chinês aos empresários britânicos.“Isto é simbólico do que estamos a fazer com esta relação”, disse Keir Starmer no Banco da China.No total, foram assinados cerca de dez acordos de cooperação — cujos detalhes ainda não são claros — e os dois governos concordaram em realizar um “estudo de viabilidade para explorar a possibilidade de iniciar negociações sobre um acordo bilateral de serviços”.A gigante farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou a sua intenção de investir 15 mil milhões de dólares na China até 2030.Mas este não era o ponto principal para o líder britânico, que precisa de encontrar formas de apoiar a economia do Reino Unido, penalizada pelas consequências do Brexit e pelo aumento das tensões comerciais internacionais.