Mulher de Navalny diz que Putin vai ser responsabilizado pela morte do marido

Em declarações na conferência de segurança de Munique, Yulia Navalnaya foi recebida com uma ovação e mostrou-se destroçada pelas notícias mas disse também estar cética por terem sido confirmadas pelo Kremlin.A mulher do opositor russo pediu de seguida à comunidade internacional para se unir contra o que ela diz ser o “regime horrível” da Rússia.“Tanto o regime como Vladimir Putin devem ser responsabilizados por todas as coisas terríveis que têm feito ao meu país, ao nosso país, a Rússia, nos últimos anos”, continuou Navalnaya.“Não quero ouvir condolências. Vimo-lo na prisão no dia 12, numa reunião. Ele estava vivo, de boa saúde e feliz”, escreveu Lyudmilla Navalnaya no Facebook esta sexta-feira, de acordo com o jornal

A voz crítica contra o Kremlin

O ativista estava numa prisão no Ártico, a cumprir uma pena de 19 anos.Os serviços penitenciários da prisão fizeram o anúncio numa nota: “A 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário nº3, o preso Navaly AA sentiu-se mal após uma caminhada. As causas de morte estão a ser apuradas”.Principal cara da oposição ao regime de Vladimir Putin, Alexey Navalny morreu esta sexta-feira aos 47 anos.