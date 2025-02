Multidão abalroada em Munique. Autoridades admitem possibilidade de atentado

Um dos jornais de referência na Alemanha garante que uma mulher morreu, vítima do atropelamento, mas não há confirmação oficial.





A área em redor do local foi isolada e as autoridades adiantam que está em curso uma "grande operação policial" na cidade alemã.





A emissora local BR afirma que o incidente atingiu várias pessoas que participavam numa manifestação relacionada com uma greve organizada pelo sindicato Verdi. As autoridades dizem que no protesto participaram cerca de mil pessoas.







O atropelamento aconteceu a 1,5 quilómetros do local onde vai decorrer a Conferência de Segurança de Munique, que vai reunir líderes europeus e dos Estados Unidos, na sexta-feira.





O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão estar presentes e devem chegar a Munique ainda esta quinta-feira.