Múltiplas vítimas. Mísseis e drones russos voltam a abater-se sobre Kiev

O ataque da última madrugada provocou também mais de 80 feridos, segundo o governador da região de Kiev, Timur Tkachenko. Pelo menos 30 destas pessoas foram entretanto hospitalizadas.O número de vítimas mortais do mais recente bombardeamento russo sobre Kiev poderá aumentar nas próximas horas, admitiu o governador regional.

A capital ucraniana foi abalada, ao longo de horas, por sucessivas explosões, que atingiram, além de edifícios de habitação, escolas e hospitais em 27 zonas da cidade.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, deu conta de pelo menos nove crianças entre os feridos.

c/ agências

Na plataforma de mensagens Telegram, o presidente ucraniano publicou um curto vídeo que mostra escombros e um edifício atingido pelos projéteis russos., resume., ainda de acordo com Zelensky, que descreveu o ataque como mais uma demonstração da ausência de empenho de Moscovo no processo de paz agitado pela Administração norte-americana de Donald Trump., propugnou.Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos veio afirmar que, “dentro de dez dias”, a sua Administração começaria a impor tarifas e outras medidas sancionatórias contra a Rússia, à falta de progressos nas negociações para um cessar-fogo., resumiu a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, a repercutir as palavras de Zelensky.“O mundo deve responder com um tribunal e pressão máxima”, rematou a governante.