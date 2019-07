Mundo da música chora a morte do cantor João Gilberto

Desde o anúncio da morte de João Gilberto as manifestações de pesar pelo desaparecimento desta legenda do mundo da música ainda não pararam, como refere o correspondente da Antena 1/RTP no Rio de Janeiro, o jornalista Pedro Sá Guerra.



Considerado um ícone da Bossa Nova, o compositor brasileiro João Gilberto, abriu portas à internacionalização da música brasileira e influenciou nomes como Caetano Veloso e Chico Buarque.



Nascido em 1932 no estado brasileiro da Bahia, nordeste do país, João Gilberto Pereira de Oliveira ficou mundialmente conhecido como um dos pais da Bossa Nova, um estilo musical derivado do samba e com influências do jazz, que surgiu no fim da década de 1950 pelas mãos do próprio, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e de jovens cantores e compositores da classe média do Rio de Janeiro.



O Presidente da República português também já lamentou a morte de João Gilberto.



Numa nota publicada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a revolução musical em 1958 quando João Gilberto gravou "Chega de Saudade" e "Desafinado".