"Mundo de fantasia". Juiz considera Trump responsável por fraude ao sobreavaliar património

Segundo o juiz Arthur Engoron, Trump e os seus filhos Donald Junior e Eric, assim como outros membros da empresa Trump Organization, manipularam avaliações e inflacionaram o valor do património do ex-presidente para seu benefício., declarou Engoron, que também sancionou os advogados dos réus por apresentarem argumentos jurídicos “absurdos” e alimentarem a conduta “descontrolada” dos seus clientes.

O juiz ordenou ainda o cancelamento dos certificados empresariais que permitiam a alguns dos negócios de Trump, incluindo a Trump Organization, operarem em Nova Iorque.

O antigo inquilino da Casa Branca e os restantes réus negaram ter cometido qualquer fraude e anunciaram que vão recorrer da decisão de Arthur Engoron., considerou um dos advogados de Trump, Christopher Kise, em comunicado. “O presidente Trump e a sua família vão usar todos os recursos disponíveis para retificar este erro judiciário”.

“Caça às bruxas”

O ex-presidente já reagiu na sua rede social, a Truth Social, classificando de “ridículas e falsas” as acusações de fraude e chamando “louco” ao juiz Arthur Engoron, que acredita estar “ao serviço da democrata Letitia James, procuradora-geral de Nova Iorque".James processou Donald Trump e três dos seus filhos em setembro de 2022, acusando-os de, fazendo com que estes lhes oferecessem condições mais vantajosas.Segundo o juiz Engoron, a procuradora-geral apresentou “provas conclusivas” de que o antigo líder norte-americano tinha“Isto é uma guerra política democrata e uma caça às bruxas a um nível nunca antes visto. Se podem fazer isto comigo, podem fazê-lo com vocês!”, escreveu Trump.Já para Arthur Engoron, “mesmo no mundo das altas finanças o tribunal não pode apoiar o argumento de que uma distorção de pelo menos 812 milhões de dólares é imaterial”, como referiu a defesa de Trump.

Apartamento na Trump Tower sobreavaliado em 207 milhões

Segundo o juiz, as falsas avaliações de património incluem a propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, o seu apartamento na Trump Tower, em Manhattan, e vários edifícios de escritórios e campos de golfe.Uma das principais acusações diz respeito ao. O excesso resultou numa sobreavaliação de aproximadamente 207 milhões de dólares.“Uma discrepância desta magnitude, com um empresário do ramo imobiliário [como Trump] a aumentar o seu próprio espaço de habitação durante décadas, só pode ser considerada fraude”, vincou Arthur Engoron.“Além disso,”, acrescentou.

A procuradora-geral Letitia James aplaudiu a decisão do juiz e disse estar “ansiosa por apresentar o resto do caso em julgamento”, marcado para o próximo dia 2 de outubro.