Trump declara-se inocente de tentativa de manipulação das eleições em 2020

"Compreendendo os meus direitos, renuncio livre e voluntariamente ao meu direito de estar presente na minha acusação e ao meu direito de que esta me seja lida em tribunal", diz o documento assinado por Donald Trump.



Neste documento judicial apresentado, esta quinta-feira, o ex-presidente norte-americano disse que “entende perfeitamente” a natureza das alegações e o seu direito de comparecer em tribunal. Mas recusa e informa que faltará à audiência seguinte em Atlanta, onde tinha sido convocado para a sua acusação pública a 6 de setembro.



Ainda não foi marcada uma data para o julgamento do caso, em que é acusado, com outros 18 arguidos de tentar anular ilegalmente os resultados das eleições no Estado da Geórgia. Este é o quarto caso em que, Donald Trump, é processado.







Todos os arguidos deste processo são acusados de violar a Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer (extorsão, em português), vulgarmente conhecida como lei RICO.







Donald Trump enfrenta, apenas neste caso, 13 acusações criminais no total, incluindo extorsão, por supostamente pressionar as autoridades da Geórgia a reverter os resultados das eleições em 2020 naquele estado-chave, que deram a vitória ao atual presidente do EUA, Joe Biden.



A propósito deste caso, ma semana passada, Trump teve de entregar-se numa prisão do condado de Fulton em Atlanta, onde foi fotografado e saiu em liberdade, meia hora depois, após pagar uma caução de 200 mil dólares.



O antigo presidente declarou-se inocente em todos os casos e compareceu em cada uma das suas três acusações anteriores.





No condado de Fulton, na Geórgia, os arguidos não são obrigados a comparecer em tribunal quando são formalmente acusados em processos criminais. É a única jurisdição em que Trump está a ser acusado com essa disposição legal.



Donald Trump, atual candidato à nomeação pelo Partido Republicano para as presidenciais de 2024, tem negado sistematicamente qualquer irregularidade neste caso e descrito o caso como politicamente motivado, pelo seu principal adversário, Joe Biden, também candidato às próximas eleições presidenciais de 2024.



O ex-presidente ficou a saber esta semana, que vai ser julgado a partir de 4 de março do próximo ano, no caso federal em Washington em que também está acusado de tentar anular os resultados das eleições de 2020.