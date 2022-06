Mundo islâmico vive atualmente numa idade das trevas, afirma investigador e autor de "Maomé - O profeta que transformou o mundo"

Investigador do Islão, com foco nas línguas semíticas (árabe clássico e hebraico bíblico),Jebara afirma que a intolerância, o fundamentalismo e a tentativa de muitos muçulmanos, nos dias de hoje, quererem impor os seus preceitos e hábitos a outras culturas, particularmente quando acolhidos por estas (no caso de migrantes), são uma afronta e uma deturpação dos valores legados por Maomé.E sublinha: "O principal ensinamento do Profeta Maomé é saber aceitar. Porque aí há tolerância. Temos pordizer, mas ele ensinou-nos outro passo: a aceitação;".Jebara afirma que esse preceito é o inverso das práticas de comunidades que entram em choque com outras formas de estar, incluindo culturas que as acolheram migrantes e refugiados e a quem querem impor os seus hábitos em vez de aceitarem, particularmente ao nível de liberdades, os de quem os abraçou.

"O que arrancou a Europa da idade das trevas foi o conhecimento e isso leva tempo", destaca. "E creio que com o tempo o mundo muçulmano se abrirá porque nesta altura se encontra sem dúvida numa era das trevas. É um facto".





"O mundo islâmico vive hoje numa idade das trevas ainda que haja maior tolerância em países como a Indonésia, etc", sustenta o investigador. "Temos muitos muçulmanos inteligentes, que progridem na medicina, nas matemáticas, na engenharia, etc, mas não estamos a falar de indivíduos e sim de sociedades, de comunidades. Se for hoje à maior parte dos países muçulmanos, uma pessoa não se sente segura para dizer em público o que verdadeiramente pensa. E isso é um mau sinal".

"O Islão não é vestirmo-nos de uma certa forma e comer de uma certa maneira e achar que somos melhores do que os outros. O Islão uma mentalidade em que se respeita o direito de outro ser humano, o direito à dignidade. Esses são os ensinamentos do profeta Maomé".



"Eu não estudei o Islão no Ocidente, não li livros ocidentais sobre o Islão. Tudo o que escrevi no meu livro recebi de fontes islâmicas, do passado, com mais de mil anos. E é espantoso como a perceção do profeta no passado é tão diferente da forma como é visto hoje. E achei que era muito importante para nós recuar no tempo e estudar quem foi este homem, o que ele fez na realidade e como inspirou povos em todo o mundo".E acrescenta à RTP:Em sentido oposto, aponta sinais de intolerância e de radicalismo dito islâmico, mas que violam na realidade os valores promovidos e inscritos no legado de Maomé, como seja o respeito e reconhecimento da mulher como igual.Jebara sublinha que Maomé teve como uma das suas principais mentoras uma mulher. Uma antiga escrava negra, católica, que o acompanhou até ao fim da vida."Assim que vemos uma sociedade que dá poder e respeita os direitos das mulheres, essa sociedade irá progredir...", destaca o antigo imã.