Murro na caricatura de Xi. Crachá da Força Aérea de Taiwan com o Winnie-the-Pooh torna-se viral

Os censores chineses há muito que têm como alvo as representações de Winnie-the-Pooh, criadas pelo autor britânico A. A. Milne, devido ana internet que comparam o urso fictício a Xi.

O crachá mostra um furioso urso negro da Formosa, segurando a bandeira de Taiwan a esmurrar o urso fictício Winnie-the-Pooh, com a frase "Scramble!" [que pode ser traduzido como subida ou atropelo], numa referência aos pilotos taiwaneses que nos últimos três anos têm estado em prontidão devido ao envio de vários aviões de guerra chineses para a zona de identificação aérea da ilha.

A China deu início há três dias de exercícios militares em Taiwan, após a presidente Tsai Ing-wen ter regressado dos EUA onde se encontro com o presidente da Câmara dos Representantes Kevin McCarthy, apesar dos avisos de Pequim.



produzido com dois fundos diferentes tem ainda mais duas mensagens. No de fundo vermelho está escrito “abertos 24 horas por dia, sete dias por semana” e no azul “luta pela liberdade”.

O ameaçado urso negro da Formosa é visto como um símbolo da identidade taiwanesa. Taiwan era anteriormente conhecido internacionalmente como Ilha Formosa.







O autor do crachá, Alec Hsu revelou que o está a vender na loja desde o início de 2022, mas que as encomendas dispararam desde que a agência noticiosa de Taiwan publicou no sábado uma fotografia do patch na farda de um piloto a inspecionar um caça da Força Aérea taiwanesa. Entre os clientes estão civis e militares.



“Queria impulsionar o moral das nossas tropas através da criação deste crachá”, acrescentou Alec Hsu.



A China que considera que governou democraticamente Taiwan como seu território e não exclui a possibilidades de tomar a ilha à força. O governo de Tsai tem rejeitado as reivindicações de Pequim e afirma que só o povo taiwanês pode decidir o seu futuro.

O boneco Winnie-the-Pooh já tinha sido usado para satirizar Xi Jinping em outras ocasiões, os filmes sobre o famoso urso de desenhos animados foram mesmo censurados na China.A personagem tem vindo a ser usada como uma forma de protesto contra o regime de Pequim e a sua imagem para ridicularizar o presidente chinês em várias manifestações.