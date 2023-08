Museu Britânico. Duas mil peças roubadas

O número de artefatos que desapareceram do Museu Britânico é estimado em duas mil, disse no sábado o presidente do conselho de administração, George Osborne. Admitiu que a coleção não tinha um catálogo completo e acrescenta que está um curso uma investigação da Polícia Metropolitana para recuperar as peças e detetar a rede de tráfico ilícito de antiguidades retiradas do museu londrino. O diretor do museu já deixou o cargo e admitiu que a instituição não agiu "como deveria".