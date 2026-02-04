Musk acusa Sánchez de ser "tirano" por proibir redes sociais a menores de 16 anos

Sánchez apontou o dedo às plataformas recentemente envoltas em polémicas, em particular a Elon Musk, proprietário da rede social X.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, apresentou esta semana uma resolução do Governo espanhol para reforçar a legislação das plataformas digitais no país, condensada num pacote de cinco medidas. Entre elas, surge a decisão de avançar com a proibição do acesso a plataformas digitais a menores de 16 anos e uma nova proposta de lei para responsabilizar os dirigentes das redes sociais por conteúdos ilegais e de ódio.No discurso de apresentação do projeto, na Cimeira Mundial de Governos no Dubai, o primeiro-ministro de Espanha prometeu trabalhar com o Ministério Público naAlém de relembrar o caso de disseminação de imagens sexualizadas de mais de três milhões de mulheres pelo modelo de IA Grok, atualmente sob investigação pela Comissão Europeia,A acusação de Pedro Sánchez referia-se a comentários de Musk, “ele próprio imigrante”, sobre a intenção do executivo espanhol de regularizar a situação legal de meio milhão de pessoas estrangeiras a viver e a trabalhar em Espanha.O plano projetado para as plataformas digitais em Espanha pelo primeiro-ministro e as críticas à conduta do CEO da Tesla valeram a indignação de Elon Musk., escreveu numa publicação partilhada na rede social X., lê-se ainda em outroComprometendo-se a proteger as crianças de um “espaço viciante, de abusos, violência, pornografia e manipulação onde “nunca deveriam navegar sozinhas”, o Executivo espanhol defende a proposta anunciada na terça-feira com uma necessidade “urgente de agir” contra um “estado falido onde as leis são ignoradas e os crimes são tolerados”.A Grécia deverá estar perto de seguir as pegadas também já traçadas por Reino Unido e a França, segundo noticia o jornal britânico