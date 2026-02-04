Mundo
Musk acusa Sánchez de ser "tirano" por proibir redes sociais a menores de 16 anos
Na apresentação da proposta, o presidente do Governo espanhol acusou diretamente Elon Musk de recorrer ao X para “amplificar a desinformação”. O CEO da Tesla reagiu dizendo que Pedro Sánchez “é o verdadeiro fascista totalitário”.
O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, apresentou esta semana uma resolução do Governo espanhol para reforçar a legislação das plataformas digitais no país, condensada num pacote de cinco medidas. Entre elas, surge a decisão de avançar com a proibição do acesso a plataformas digitais a menores de 16 anos e uma nova proposta de lei para responsabilizar os dirigentes das redes sociais por conteúdos ilegais e de ódio.
No discurso de apresentação do projeto, na Cimeira Mundial de Governos no Dubai, o primeiro-ministro de Espanha prometeu trabalhar com o Ministério Público na investigação de eventuais infrações legais cometidas por Grok (modelo de IA que integra a rede social X), TikTok e Instagram sob uma política de “tolerância zero”.Sánchez apontou o dedo às plataformas recentemente envoltas em polémicas, em particular a Elon Musk, proprietário da rede social X.
Além de relembrar o caso de disseminação de imagens sexualizadas de mais de três milhões de mulheres pelo modelo de IA Grok, atualmente sob investigação pela Comissão Europeia, o chefe de Estado de Espanha culpabilizou o empresário sul-africano de “amplificar desinformação” no mundo digital.
A acusação de Pedro Sánchez referia-se a comentários de Musk, “ele próprio imigrante”, sobre a intenção do executivo espanhol de regularizar a situação legal de meio milhão de pessoas estrangeiras a viver e a trabalhar em Espanha.
O plano projetado para as plataformas digitais em Espanha pelo primeiro-ministro e as críticas à conduta do CEO da Tesla valeram a indignação de Elon Musk.
“O sujo Sánchez é um tirano e um traidor do povo espanhol”, escreveu numa publicação partilhada na rede social X.
“Sánchez é o verdadeiro fascista totalitário”, lê-se ainda em outro post.
Comprometendo-se a proteger as crianças de um “espaço viciante, de abusos, violência, pornografia e manipulação onde “nunca deveriam navegar sozinhas”, o Executivo espanhol defende a proposta anunciada na terça-feira com uma necessidade “urgente de agir” contra um “estado falido onde as leis são ignoradas e os crimes são tolerados”.
A decisão de Madrid segue uma tendência global, impulsionada em dezembro do ano passado pela Austrália, que foi o primeiro país a banir o acesso a redes sociais a menores de 15 anos.
A Grécia deverá estar perto de seguir as pegadas também já traçadas por Reino Unido e a França, segundo noticia o jornal britânico The Guardian.
Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026
Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026
