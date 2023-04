Musk fala em sucesso. Foguetão da SpaceX explodiu quatro minutos após lançamento

Depois de uma tentativa falhada nos últimos minutos de contagem decrescente para a descolagem na segunda-feira, devido a problemas técnicos, o lançamento da nave Starship e do foguetão Super Heavy aconteceu, finalmente, esta quinta-feira. No entanto, não correu como o esperado.

A viagem desta quinta-feira seria apenas um teste perto da órbitra da Terra, num voo com uma duração estimada de 90 minutos.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary