Na ONU, Irão respondeu a Trump: "Somos vítimas de terrorismo", representante dos EUA abandonou a sala

Acusou Washington de “bombardear uma escola” e afirmou que “crianças morreram sob as bombas dos Estados Unidos e Israel”, em violaçãod o Direito Internacional Acrescenta que o Irão “não vai curvar a cabeça” e respondeu, mas “não atingiu população civil”.





“Aqueles que são terroristas, treinam e protegem terroristas descrevem-nos como tal. Apenas nos defendemos. Não somos terroristas”, reiterou, mostrando fotografias de vítimas do ataque norte-americano contra a escola primária de Minab, a 28 de fevereiro., que provocou 150 mortos.





É a primeira vez na história da ONU que o presidente de um país que está em guerra declarada contra os Estados Unidos sobe ao púlpito da Assembleia Geral, na sede da ONU em Nova Iorque.

Foi neste momento que o representante norte-americano se levantou e abandonou a Assembleia Geral das Nações Unidas, em protesto.

Sobre as armas nucleares, o presidente iraniano vincou que o Irão “não irá desistir” de um programa nuclear para fins pacíficos.





“Dizemos claramente que não queremos armas nucleares e não queremos limitações a tecnologia nuclear pacífica”, afirmou.





A respeito do Estreito de Ormuz, o presidente iraniano assinalou que o país não irá permitir que esta zona estratégica seja utilizada para uma "agressão" e para "impor insegurança" na região.





Apesar do tom desafiador, o líder iraniano afirmou estar "pronto para o diálogo". Na terça-feira, após a intervenção de Trump nas Nações Unidas, os representantes iranianos e norte-americanos estiveram reunidos à margem da Assembleia Geral.





Em concreto, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, comunicou através de mediadores do Catar com o enviado especial norte-americano Steve Wifkoff e o genro de Trump, Jared Kushner.









“O presidente norte-americano descreveu-nos como terroristas. Temos sido vítimas de terrorismo”, afirmou Pezeskhian.